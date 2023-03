Air Europa aumenta i collegamenti su Lanzarote

10:57

Un incremento pari a 15.500 posti (ovvero un +15% dell'offerta) rispetto allo scorso anno per i voli tra Spagna e Lanzarote di Air Europa. La compagnia annuncia i piani per l'estate, che portano il totale dei collegamenti sulla meta a 644 per tutto il 2023, con 120mila posti.

Inoltre, annuncia il vettore stesso in un comunicato, da giugno Air Europa collegherà Lanzarote anche con Barcellona e Santiago de Compostela.



La prima rotta prenderà il via il 26 giugno e sarà operata due volte la settimana (il lunedì e il venerdì). Il volo su Santiago invece sarà operato una volta alla settimana, il mercoledì.



"A ciò si aggiungono le rotte Lanzarote/Bilbao, che manterrà le attuali tre frequenze settimanali - si legge nella nota -, e Lanzarote/Madrid che, da metà giugno, raddoppierà le frequenze da due a

quattro a settimana".