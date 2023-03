Al via l'accordo di code sharing tra Emirates e United

10:27

Prende il via alla partnership tra Emirates e United che hanno siglato un accordo di code sharing sull’asse tra Emirati Arabi e Stati Uniti.

Già da oggi i clienti Emirates potranno volare verso tre dei più grandi hub commerciali degli Stati Uniti - Chicago, Houston o San Francisco - e connettersi a una vasta rete di mete nazionali statunitensi (circa 150) con i voli operati da United.



“Allo stesso modo – si legge in una nota congiunta -, i clienti di Emirates negli Stati Uniti che pianificano viaggi verso Dubai e non solo, potranno utilizzare i servizi di United per connettersi facilmente ai voli operati da Emirates diretti a Dubai, via Chicago, Houston o San Francisco. I viaggiatori statunitensi potranno viaggiare verso il vasto network di Emirates oltre Dubai, che comprende molte destinazioni uniche in Medio Oriente, Africa, Asia Centrale e nel subcontinente indiano”.