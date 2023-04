American Airlines: dall’inverno il Roma-Dallas diventerà annuale

12:59

A partire dal prossimo inverno, il volo American Airlines da Roma Fiumicino a Dallas diventerà annuale.

“Siamo molto felici di poter soddisfare l'aumento della domanda di voli tra Roma e gli Stati Uniti grazie all'estensione su base annuale del collegamento da Roma Fiumicino a Dallas-Fort Worth, il nostro hub principale - ha commentato Kyle Mabry, vice president – operations and commercial, Emea e Apac di American Airlines -. Il primo volo tra l'Italia e il Texas è stato introdotto nel mese di giugno 2017 e ha da subito riscosso grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani. Non vediamo l'ora di offrire ancora più scelta ai passeggeri nel corso della prossima stagione invernale”.



“L'estensione durante la stagione invernale del volo per Dallas-Fort Worth testimonia la potenzialità del nostro mercato e l'efficacia della storica collaborazione con American Airlines – ha aggiunto Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma -. Il Nord America continua a rappresentare per Roma il principale segmento di lungo raggio, conseguendo un record storico nella stagione in corso grazie a un programma di voli mai visto precedentemente. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore sviluppo che contribuirà a rafforzare il nostro posizionamento, sostenendo il trend della progressiva destagionalizzazione dei flussi e l'arricchimento dell'offerta per tutto l'anno”.



Al termine della stagione estiva 2023 i collegamenti tra Roma Fiumicino e Dallas-Fort Worth proseguiranno nel corso della stagione invernale con l'unica sospensione prevista nei mesi di gennaio e febbraio 2024.