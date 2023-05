Intrieri e Aeroitalia attaccano Ryanair

08:02

Impossibile giocare ad armi pari con Ryanair. Inutile provare a dare fastidio alla compagnia irlandese, perché sul mercato italiano molti aeroporti sono schierati al fianco di O'Leary.

Gaetano Intrieri a.d. di Aeroitalia attraverso i social ha tentato in ogni caso di scaricare tutto il suo fastidio nei confronti di Ryanair. "Dopo aver cercato di cacciarci da Bergamo, francobollando una rotta per una città polacca, i nostri amici irlandesi hanno aggiunto altre due frequenze sulla rotta Roma-Palermo nello stesso giorno di avvio delle nostre attività", si legge in uno sfogo dettagliato sui social a firma di Intrieri.



Una battaglia che non produrrà grossi benefici a Intrieri e alla sua compagnia, perché in casa Ryanair avranno liquidato la vicenda con un’alzata di spalle. Ma Intrieri non contento è andato giù ancora più duro spiegando che: "Sanno bene che siamo in Italia dove a loro tutto è concesso. Trattano gli aeroporti italiani come un bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento. I passeggeri sono ormai educati e piegati alle loro regole. Siamo un Paese di gnomi piegati alla tracotanza e arroganza di un cluster di irlandesi". E avanti così per ancora tante righe. Però questa arroganza dei vettori low cost inizia a serpeggiare ovunque con le associazioni di categoria che chiedono l'intervento del Governo, questo per limitare una sorta di liberalizzazione a tratti eccessiva.



Poi qualcuno degli scali italiani dovrebbe cercare di rispondere a Intrieri per fare chiarezza. L'a.d. di Aeroitalia ha sfogato tutta la sua rabbia in questo lungo post e merita almeno l'attenzione degli addetti ai lavori. Perché fare trasporto aereo in Italia è ormai un'impresa titanica. Ma bisogna giocare ad armi pari.