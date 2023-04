Aeroitalia e le prossime mosse

15:49

Superato il primo traguardo. Per alcuni versi il primo anno di attività rappresenta la parte tortuosa e piena di insidie.

Aeroitalia si prepara ad affrontare la stagione estiva consapevole del fatto che, nonostante questo, nei prossimi mesi il mercato e gli operatori del settore non perdoneranno più nulla. Quindi su possibili cambi di operatività e cancellazioni ci sarà una grande attenzione da tutti i fronti. Oggi appare necessario dare una struttura più corposa ed evidente al lato commerciale di Aeroitalia. Bisogna anche evitare errori nella scelta del network.



Secondo quanto pubblicato nei giornali nei giorni scorsi Aeroitalia starebbe ora valutando con grande attenzione la possibilità di aprire voli a lungo raggio. Considerata la scarsa offerta posti su alcune tratte potrebbe essere una buona scelta, ma da verificare con attenzione. In passato Blue Panorama, gestione Franco Pecci, dal mondo charter long range provò a buttarsi nell’area nei voli di linea a corto e medio raggio con risultati non certo esaltanti.

I prossimi passi saranno decisivi e servirà un’analisi approfondita su segmenti e rotte. Vietato sbagliare.