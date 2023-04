08:05

Dopo un anno, Aeroitalia può vantare un bilancio in utile. Un risultato non da poco, considerando che il settore dell'aviazione esce da anni difficili ma sta anche affrontando una rapida ripresa.

Il vettore ha ottenuto la licenza lo scorso 20 aprile e ora, a 12 mesi esatti, si prepara a raggiungere il traguardo di 4 milioni di passeggeri entro la fine dell'anno, come riporta veritaeaffari.it.



Le cifre dell'anno

Il fatturato a fine anno dovrebbe assestarsi a 130 milioni di euro, con un margine operativo lordo pari al 7%.



Nell'intervista rilasciata alla testata, l'amministratore delegato Gaetano Intrieri sottolinea come in Italia ci sia spazio di crescita per le imprese del trasporto aereo, nonostante le "barriere di ingresso", afferma, che "sono alte".



Per ora secondo Intrieri i mercati più importanti sono Sardegna e Sicilia. Ma il vettore sta guardando al lungo raggio, con l'obiettivo di sbarcare in Sud America e Stati Uniti nel 2025.