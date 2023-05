Moby Fantasy lascia la Cina: da fine giugno in servizio sulla Livorno-Olbia

10:30

Ha iniziato il suo percorso di avvicinamento al porto di Livorno la nuova ammiraglia della flotta di Moby, la Fantasy, che ha lasciato gli ormeggi del cantiere navale di Guangzou. Si tratta di un traghetto di nuova generazione con una capacità di 3mila passeggeri e 3.850 metri di carico rotabile.

Unità più grande sin qui costruita per questo tipo di servizi, con 237 metri di lunghezza e 32 di larghezza, la nave è dotata di 400 cabine e servizi di bordo oltre che due bar, un bistrot, un ristorante e un'area dedicata ai bambini.



Moby Fantasy sarà quindi operativa dalla fine del mese di giugno, giusto in tempo per l’avvio dell’altissima stagione, e resterà in servizio su una delle rotte più trafficate da e per la Sardegna, la Livorno-Olbia.