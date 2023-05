14:51

Le pioggie che hanno colpito l'Emilia Romagna nelle ultime ore hanno causato anche gravi problemi per la circolazione dei treni, che nella giornata di oggi risulta particolarmente difficoltosa, con ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni.

Se nella prima mattinata a essere bloccate erano sostanzialmente le linee regionali, alle 10 i rallentamenti hanno colpito anche la linea Alta velocità tra Bologna e Firenze.



Gli ultimi aggiornamenti di Fs, risalenti a circa un'ora fa, precisano che la circolazione resta sospesa tra Bologna e rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo e tra Bologna e Sasso Marconi. Rallentato il tratto ferroviario tra Rimini e Senigallia. "Per i treni Alta Velocità e InterCity - si legge sul sito di Trenitalia -, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità e InterCity subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. I treni Regionali subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nelle località di Forlì, Pesaro e Ravenna".



Diversi i Frecciarossa cancellati. Di seguito l'elenco:

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58)

FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Mestre (15:56)

FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55)

FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22.56)

FR 9811 Milano Centrale (17:30) - Pescara (21:48)

FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05)

FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22:42)

FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38)



Previste anche limitazioni o variazioni di percorso per diversi convogli Frecciarossa, soprattutto sulle tratte che collegano Torino, Milano e Venezia alla dorsale adriatica. L'elenco completo è disponibile sui canali informativi di Trenitalia a questo link.



Anche Italo ha rivisto lo schedule odierno. L'elenco dei treni soppressi è consultabile a questo link.



L'azienda fa sapere che per informazioni, assistenza, rimborso o per concordare un'alternativa di viaggio è possibile contattare il servizio Pronto Italo allo 060708.