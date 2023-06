Bagaglio a mano a pagamento: in Spagna le low cost rischiano la multa

11:05

Era stata una delle grandi 'novità' degli anni recenti: il bagaglio a mano, ultimo baludardo del servizio 'compreso nel prezzo' nell'era delle ancillary, aveva iniziato a richiedere un sovrapprezzo. Un'abitudine che ha contagiato diverse low cost fino a diventare prassi comune.

Ora ad alzare la voce è il ministero del Consumo spagnolo, che vuole vederci chiaro su questa pratica. E capire se in qualche modo non violi le regole.



Come riporta preferente.com, a finire nel mirino sono sette compagnie aeree, tra cui i grandi nomi del low cost.



I motori di ricerca

Ma l'indagine del ministero non guarda solo alla questione del bagaglio a mano in sè. L'indagine avviata vuole anche verificare se il sistema dello scorporo del trolley dalla tariffa base non abbia portato un vantaggio indebito nei risultati dei motori di ricerca e di comparazione prezzi.



Le associazioni dei consumatori spagnole hanno anche richiamato l'attenzione sulla legge che regola la navigazione aerea e che prevederebbe il diritto di portare il bagaglio a mano con sè.



In totale, le compagnie potrebbero rischiare una multa che potrebbe anche arrivare a sei volte l'eventuale beneficio illecito accertato, ovvero il 4% del fatturato annuo.