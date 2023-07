di Remo Vangelista

14:05

“Il più grande investimento di sempre”. Lufthansa oggi non è al centro dell’attenzione per la vicenda Ita. Con una presentazione in grande stile a Milano per stampa e operatori ha alzato il velo sul progetto Allegris, servizio su misura per i voli a lungo raggio. Gabriella Galantis (nella foto), direttore del gruppo Lh per il Sud Europa, in compagnia di Bjoern Becker, responsabile di Allegris, ha raccontato “l’esperienza” che toccherà tutte le classi a bordo degli aerei.

Un investimento complessivo di 2,5 miliardi di euro per un progetto di ammodernamento globale dell’offerta e l’intenzione di rivoluzionare il servizio di bordo. Con un occhio di riguardo per la fascia alta di mercato che sta segnando percentuali di incremento anche dai voli sull’Italia.



Le configurazioni

La first class targata Allegris sarà introdotta nel 2024 sulle macchine A350 perché “ogni ospite ha la propria concezione di premium – ha detto Galantis –. Per questo ci concentriamo su individualità ed esclusività. Simile a un camera di albergo”.



Tra le novità la stanza privata con la First Class Suite Plus, doppia cabina separata con porta richiudibile. E suite personale anche per i pax della classe business con guardaroba e minibar. L’operazione Allegris toccherà oltre 80 aeromobili della flotta e l’iniziativa riguarderà non solo i nuovo modelli ma anche un mito dei cieli come il Boeing 747. In totale verranno sostituiti 27mila posti.



Il nodo Ita Airways

A margine della conferenza stampa si è anche parlato di Ita e dell’ingresso nel capitale di Lh, ma Galantis seguendo la linea di Francoforte ha detto: “Il percorso sarà lungo e siamo in attesa del parere della Commissione Europea. Oggi non vedete il marchio di Ita nelle nostre comunicazioni perché al momento, in attesa di altre comunicazioni, rimane un concorrente commerciale”.



Nel corso del ’23 il gruppo Lufthansa ha aumentato la capacità sull’Italia del 12% rispetto al 2022 con 162 voli giornalieri e 21 aeroporti serviti. Le prenotazioni dal mondo leisure, i tour operator, hanno registrato una vera e propria impennata con +134%.