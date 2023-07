Ita Airways: oggi voli aggiuntivi sullo scalo di Palermo

09:46

Per minimizzare ulteriormente i disagi per i passeggeri in seguito all’incendio che ha colpito lo scalo di Catania Fontanarossa, Ita Airways opererà oggi sei frequenze aggiuntive con voli dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino sull’aeroporto di Palermo.

La compagnia sta valutando di utilizzare anche aeromobili Airbus A330, auspicando il supporto degli operatori di trasporto locali e regionali, al fine di garantire ai passeggeri una adeguata mobilità tra Catania e lo scalo di Palermo.



Ita Airways conferma l’attenzione alla Sicilia e alla mobilità dei suoi cittadini, e continua a mettere in campo tutte le misure necessarie a mitigare i disagi.