Go First posticipa ancora la ripartenza

08:31

Ritarda ancora il ritorno nei cieli di Go First. La compagnia, che aveva sospeso tutti i voli dallo scorso 3 maggio, ha annunciato di aver cancellato tutte le operazioni fino al 18 agosto.

La decisione sarebbe stata presa "per motivi operativi", come riporta travelmole.com riprendendo un tweet del vettore stesso. La compagna aveva sospeso le attività per motivi di liquidità, presentando istanza di insolvenza nella giornata precedente l'annuncio.



L'ente di regolazione indiano (Dgca) lo scorso mese, dopo un'audizione, aveva poi dato il via libera condizionato alla ripresa. Ma la compagnia non sarebbe riuscita a mettere in pista un numero sufficiente di aerei per soddisfare i requisiti fissati dal Dgca.