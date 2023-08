Gatwick: voli cancellati a causa del maltempo

18:00

L’aeroporto di Gatwick si è visto costretto a cancellare 36 voli dopo le tempeste che ieri hanno colpito l'Inghilterra meridionale e l'Europa, ma ulteriori servizi dovrebbero essere ritardati e cancellati anche oggi.

Secondo quanto riferisce TTGMedia, easyJet sarebbe stata costretta a cancellare la maggior parte dei voli, mentre anche alcuni servizi di Bruxelles Airlines e Tui risulterebbero coinvolti nei disagi.



"A causa dell'impatto delle restrizioni sulla rete causate ieri da condizioni meteorologiche avverse nel Regno Unito e in Europa, che hanno portato anche alla sospensione temporanea delle operazioni a Londra Gatwick, alcuni voli non sono stati in grado di operare come previsto" ha affermato un portavoce di easyJet.



"Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto per i nostri clienti, fornendo a coloro che hanno voli cancellati opzioni per riprenotare o ricevere un rimborso, nonché sistemazione in hotel e pasti ove richiesto”.



Le cancellazioni giungono dopo lo scampato pericolo di sciopero che avrebbe dovuto coinvolgere il personale di Gatwick durante questo fine settimana.

Il sindacato Unite aveva infatti dichiarato già ieri che i suoi membri impiegati dall'operatore di terra Red Handling e dalla società di assistenza passeggeri Wilson James avevano annullato lo sciopero previsto per il 25-28 agosto dopo aver accettato aumenti salariali rispettivamente del 14% e del 16%.