Wizz Air apre il nuovo Milano-Barcellona

14:45

Nuovo volo da Malpensa per Wizz Air, che dal prossimo 30 ottobre aggiunge una rotta destinazione Barcellona El Prat.

“Siamo lieti di annunciare la nuova rotta Milano-Barcellona – dice Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air -. Dopo aver inaugurato a luglio la rotta da Milano a Madrid, aumentiamo ulteriormente la nostra offerta fino a 69 voli settimanali su 14 rotte tra Italia e Spagna. Confermiamo il nostro impegno a collegare persone e culture in tutta Europa e oltre: siamo pronti ad accogliere i passeggeri italiani a Barcellona a bordo dei nostri aeromobili".



Il primo volo per Barcellona si aggiunge alle rotte lanciate recentemente da Wizz Air da Milano Malpensa, tra cui Il Cairo e Hurghada in Egitto, Riyadh in Arabia Saudita e Madrid in Spagna.