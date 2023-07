Wizz Air: settimo A321neo a Malpensa, parte il Milano-Madrid

19:30

Wizz Air ha lanciato oggi il suo primo volo giornaliero da Milano Malpensa a Madrid, un collegamento che si aggiunge alle nuove rotte dei mesi scorsi, tra cui quelle per Il Cairo e Hurghada in Egitto e Ryadh in Arabia Saudita.

Per aiutare a gestire il programma estivo del vettore, il più ampio di sempre, è giunto a Malpensa il settimo A321neo, che vanta una tecnologia a basso consumo di carburante, con ulteriori riduzioni delle emissioni di Co2 per passeggero/chilometro.



“Il settimo aeromobile nella nostra base di Malpensa - commenta Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air - ci aiuterà a continuare a espandere la nostra rete da Milano. L'aereo Airbus A321neo - aggiunge - è il più sostenibile ed efficiente nella sua categoria ed è uno degli elementi chiave della nostra strategia per ridurre ulteriormente le emissioni per passeggero anche durante la crescita. Siamo felici di inaugurare anche la nuova rotta che collega Milano a Madrid: ci vogliamo impegnare nell'offrire opzioni convenienti e accessibili ai nostri clienti e questa nuova rotta conferma l’impegno a collegare persone e culture in tutta Europa".