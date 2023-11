Volotea collegherà Palermo a Bordeaux da aprile

08:00

Nuovo volo sul'Italia per la primavera di Volotea. La compagnia ha annunciato il debutto, dal prossimo 12 aprile, della rotta tra Palermo e Bordeaux.

Con il collegamento, come precisato in una nota del vettore, salgono a 20 le destinazioni collegate con il Falcone e Borsellino tra Italia, Francia e Grecia.



Il volo su Bordeaux sarà operato due volte alla settimana, ogni martedì e venerdì.



“A poche settimane dall’annuncio del collegamento verso Brest, siamo pronti ad ampliare ulteriormente la nostra offerta a Palermo, confermando anche per il 2024 la centralità dello scalo siciliano nelle nostre attività – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Siamo sicuri che attraverso questa nuova rotta contribuiremo a sostenere l’economia locale e della Regione, grazie all’incremento dei turisti incoming. Infatti, non solo i viaggiatori in partenza da Palermo potranno volare facilmente verso il sud-ovest della Francia, ma tutti i passeggeri francesi avranno l’opportunità di scoprire le bellezze del capoluogo siciliano”.



Per quanto riguardo la scalo di Palermo, per il 2024 Volotea ha previsto di mettere in vendita 548mila posti, ovvero il 15% in più rispetto a quest'anno.