13:01

Giornata complessa domani, 30 novembre, per chi deve viaggiare in treno.

Pubblicità

È stato infatti proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal uno sciopero di 8 ore per chiedere maggiore sicurezza nel trasporto ferroviario dopo l’incidente di martedì sera a Corigliano Rossano in Calabria, dove hanno perso la vita due persone.



L’astensione dal lavoro, prevista dalle 9 alle 17, coinvolgerà il personale di tutto il Gruppo FS Italiane e di tutte le imprese ferroviarie.



“Intendiamo denunciare, in attesa che la magistratura faccia piena luce sull’accaduto la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori” scrivono i sindacati nella nota che annuncia lo sciopero.