Ita Airways vieta il trasporto di trofei di caccia su tutti i voli

13:02

Ita Airways aderisce alla campagna dell’Organizzazione internazionale per la protezione degli animali Humane Society International/Europe #NotInMyWorld e annuncia il divieto di trasporto dei trofei di caccia su tutti i voli della compagnia, sia come cargo sia come bagaglio al seguito dei passeggeri.

"Considerando che un numero significativo di cacciatori di trofei prenota viaggi venatori all’estero con l’intenzione di portarsi a casa questi macabri souvenir - si legge in una nota della compagnia aerea -, il settore dei trasporti svolge un ruolo chiave nel facilitare questa industria eticamente discutibile e dannosa".



Ita Airways ha dunque inserito i troferi di caccia nella lista degli oggetti vietati, oltre a pubblicare ufficialmente la policy sul proprio sito e aggiornare i manuali operatiiv per le procedure di cargo e di terra. La nuova policy è stata comunicata a personale, hub e fornitori.