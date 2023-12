Cagliari: le aziende del turismo contro l'uso del ricavato della tassa di soggiorno

12:03

Come vengono utilizzati i fondi raccolti dal Comune di Cagliari tramite la tassa di soggiorno? "Non lo sappiamo" è la risposta che arriva da Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna.

Come riporta ansa.it, Mura aggiunge: "Una cosa è certa: sicuramente non per le finalità che noi avevamo proposto".



In un documento presentato lo scorso anno l'associazione, insieme a Confindustria Sardegna Meridionale, Confesercenti Cagliari, Associazione BB di Cagliari e Associazione Extra, avevano proposto un elenco di investimenti nel corso del 2023 per impegnare i proventi di una tassa che genera 1,1 milioni di euro l'anno.



Tra le proposte la lotta all'abusivismo, uno studio sugli obiettivi turistici dei prossimi 5 anni, il potenziamento di Cagliariturismo.it.