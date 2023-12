di Amina D'Addario

15:10

"L'obiettivo di Italo è di crescere e aumentare il numero di servizi. E di diventare, attraverso i nostri autobus e poi le navi, il primo gruppo intermodale in Europa". A svelare dove porterà l'alleanza annunciata lo scorso ottobre con Msc è stato Luca Cordero di Montezemolo (nella foto) in occasione dell’inaugurazione della nuova lounge Italo Club alla stazione Termini di Roma.

Il presidente di Italo ha spiegato che l'accordo con il gruppo di Aponte diventerà operativo all'inizio del prossimo anno: "Msc - ha detto - sarà l'azionista di maggioranza di questo gruppo, ma rimarranno gli americani del Gip, un fondo infrastrutturale molto forte che - ha precisato - ci ha aiutato a crescere".



No al cargo

L'arrivo di Msc non coinciderà con l'ingresso di Italo nella logistica: "Non abbiamo intenzione di entrare nel trasporto merci, non è un tema che abbiamo preso in considerazione, perché - ha chiarito Montezemolo - la focalizzazione sarà sul trasporto passeggeri"