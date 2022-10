TTG Travel Experience: gli scatti della prima giornata

11:20

Il turismo torna a popolare i padiglioni della Fiera di Rimini. L’edizione 2022 di TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design, Sun Beach&Outdoor Style e Superfaces si aperta mettendo al centro la ripartenza. Una ripartenza impetuosa, che ha messo alla prova imprese, infrastrutture e territori.

Un quadro emerso con chiarezza nel corso della cerimonia di inaugurazione presentata da Camila Raznovich, che ha offerto un momento di confronto interessante sulle nuove tendenze del settore e sui progetti futuri. "Il ruolo delle fiere può essere importante come attrattore di flussi turistici", ha dichiarato Corrado Peraboni, a.d. di IEG.



Ottimi risultati per la prima giornata della manifestazione, come sottolineato da Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG: "Abbiamo riscontri decisamente positivi; gli operatori hanno lavorato nei padiglioni come nel periodo pre Covid e c'è stato un afflusso di visitatori molto elevato".



Ampio il programma di eventi che hanno animato i padiglioni della fiera. Tra i principali, il talk moderato dal direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, che ha rivelato luci e ombre della ripartenza del trasporto aereo post pandemia; e la presentazione della Vision +23 by TTG, a cura di Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding.



Tanti i protagonisti del mercato.



Scopriteli negli scatti della prima giornata, raccolti in questa fotogallery