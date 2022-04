Pierpaolo Pretelli, i viaggi e le regole anti Covid: “Meglio scegliere l’agenzia”

di Paola Trotta

13:58

Pierpaolo Pretelli, sul podio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico con la sua sensibilità e la sua genuinità. Da li non si è più fermato: ha lanciato tre canzoni, partecipato a Tale e Quale Show e a Domenica In. Ora sta scrivendo un piccolo spettacolo tutto suo, una sorta di one man show. Quando viaggia unisce relax e divertimento e nelle sue prossime mete regna il mare.

Dopo lo stop pandemico ora che si potrà viaggiare più sereni ovunque nel mondo. Qual è la top 5 delle tue mete dove vorresti andare?

Sicuramente un posto di mare, tipo il Sud America, ma anche le Bahamas e la Thailandia. Mi piacerebbe viaggiare con mio figlio Leo (5 anni), vorrei portalo a Disneyland o in montagna, vederlo sciare o rotolarsi sulla neve. E vorrei tornare in Francia, mi piace molto.



Quando viaggi per piacere che tipologia di viaggiatore sei? D'avventura, relax, culturale?

Non ho viaggiato tantissimo però mi piace conoscere nuovi posti. L'ultimo viaggio intercontinentale che ho fatto è stato in Cina, proprio poco prima che scoppiasse la pandemia a ottobre 2019; sono stato circa una settimana. In genere però sono un mix tra relax, cultura e divertimento, mi piace godermi i luoghi nella loro totalità, andare alla scoperta delle tipicità ma senza fare tour de force.



Hai una città o un luogo del cuore?

Ho un debole per Cuba perché è solare a 360 gradi, si respira un bel clima, la gente è molto calorosa e felice pur vivendo con poco e quindi sposa la mentalità della serenità: essere felice con quello che sia ha.



Quando organizzi un viaggio, lo fai da sola o ti affidi anche all’agenzia di viaggi?

Se sono viaggi brevi, week end, faccio da me, per quelli più 'impegnativi' meglio l’agenzia, soprattutto ora post Covid con tutte le nuove documentazioni richieste.



Che rapporto hai con le valige e cosa non può mai mancare?

Ho un rapporto di amore odio e preferisco quelle estive con outfit leggeri e non deve mai mancare il costume da bagno.