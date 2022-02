I manager turistici che hanno cambiato azienda (o ruolo) negli ultimi due anni

15:53

Pare siam proprio alla fine di questi due anni di tregenda, quindi - visto che finalmente si ricomincia a fare business sul serio - ecco un pratico riepilogo dei cambi di casacca (o di ruolo) di una ventina dei più noti manager turistici italiani. Ripartiti in compagnie low-cost, tour operator, tech companies e pure nella speciale categoria “addii”.



1. Compagnie aeree low-cost

I due colossi, in Italia, hanno un nuovo numero 1: Mauro Bolla, nominato country manager Italia per Ryanair, dopo una selezione durata diversi mesi, dal 2017 era country manager Italia di Blue Air, compagnia low-cost rumena. Atterra a Fiumicino da Tirana Krislen Keri, il commercial country manager Italy di Wizz Air, la compagnia low cost ungherese guidata dal battagliero CEO Jozsef Varadi; Keri vanta una solida formazione nell’aviazione civile, come direttore di progetto al Ministero dei Trasporti albanese e culminata nel ruolo di executive director dell’Albanian Civil Aviation Authority. Non è low-cost, ma sempre di (ex) aviation si tratta: Nicola Bonacchi (ex Italo / NTV, ex Alitalia, dopo una brevissima parentesi in Uvet) approda in Fiera Milano come hosted exhibitions business unit director, ovvero responsabile delle manifestazioni ospitate nei padiglioni di Fiera Milano, ma non organizzate dalla Fiera stessa (il Salone del Mobile, per esempio).

2. Tour operator

Il comparto che ha registrato più novità. Due di peso, addirittura, in Nicolaus: Ruggiero Ricco è chief commercial officer di Nicolaus Tour, arriva a Ostuni dopo vent’anni trascorsi in Spagna (Transhotel, Reisenplatz, Sunhotels e WebBeds, a Palma de Mallorca, dove ricopriva il ruolo di regional director of sales). Emmer Guerra è il senior contracting manager international, con deleghe al prodotto e alla contrattazione per le destinazioni estere e trasversale sui marchi Nicolaus, Valtur, Turchese (la nuova denominazione de I Viaggi del Turchese) e Raro; Guerra vanta esperienze in Hotelplan, Amadeus e Going.



In Going approda invece Maurizio Casabianca, proveniente da Naar Tour Operator, per assumere il ruolo di CCOO chief commercial and operations officer del tour operator in-house di Bluvacanze.



Giorgio Lotti è il direttore commerciale di Happy Age, tour operator capitolino specializzato in pacchetti e tour in Italia e all’estero per over 55, fondato e guidato da Massimiliano Monti. Lotti ha una trentennale esperienza nel tour operating (Diplomat Tour, Teorema, Futura Vacanze, Viaggi del Delfino, Valtur, ancora Futura Vacanze) e nei network (Open Travel Network, Star Travel Network by Valtur, Robintur).



Due manager di vaglia anche in TH Resorts: a Giuliano Gaiba, amm.re delegato di Hotelturist SpA (azionisti Solfin, CDP Equity e ISA Istituto Atesino di Sviluppo, titolare del marchio TH Resorts) si affianca Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, t.o. specializzato su medio e lungo raggio, che in Hotelturist arricchisce il portafoglio che già comprende TH Resorts, Markando e TCI Touring Club Italiano. Gaiba è stato a.d. e direttore generale di Eden Viaggi; nel medesimo gruppo, all’epoca guidato da Nardo Filippetti, Gandola ha condotto con successo Margò come, qualche anno prima, aveva fatto con Karambola del Gruppo Alpitour.



Di “Trevolution” si è molto parlato, qualche mese fa, magari aiuta ricordare i ruoli e competenze dei tre manager scelti da Pier Ezhaya per guidare i “Pillar” del prodotto Alpitour: Mainstream (affidato a Franco Campazzo, che è anche alla Direzione del Prodotto) comprende Alpitour, Francorosso e Bravo, somma di Bravo Club ed Eden Village; a Paolo Guariento il timone di Specialties & Goal Oriented, che racchiude Turisanda 1924 (nel quale è confluito Viaggidea), Presstour by Turisanda e Made by Turisanda; Massimo Mariani è il responsabile del cluster Seamless & No Frills, al quale fa capo la nuova Edenviaggi (che ha inglobato Margò e Karambola) e la banca letti Edengò.



Arrivano dal tour operating, ma sono andati a occupare ruoli di rilievo in altri assi della filiera: Luca Di Persio, vice president global source markets in Costa Crociere, che nel 2021 ha accompagnato Aeroviaggi SpA, col ruolo di global CMO e revenue director, nel processo di evoluzione che ha ridisegnato il rebranding come Mangia’s Resorts by the Sea e contribuito al deal con Blackstone HIP. Angelo E. Cartelli, dopo quasi vent’anni alla direzione commerciale di Eden Viaggi, è direttore generale di Club del Sole Srl, società leader del segmento “familiy camping village” con sede a Forlì.



3. Tech companies

Paola De Filippo, general manager Italia di Sabre, ha percorso tutta la carriera in Sabre Italia, dove entrò nel 2001 come help desk agent per poi approdare al ruolo di delivery manager EMEA nel 2018.

Matteo Ciccalè è partnerships director - travel di Scalapay, la fintech del “Buy now, pay later”: vanta esperienze in Starwood, Travel2One, Amadeus Italia e dal 2015 in Booking.com per il progetto business travel.



4. Addii

Bluserena SpA è stata ceduta dalla famiglia Maresca all’iberica Azora European Hotel & Leisure, per un importo pari a 280 milioni di euro: Silvio Maresca, a.d. uscente, è tornato a dedicarsi al business di famiglia, l’immobiliare.

Marco Corradino è uscito dal board di lm lastminute Group, società quotata alla Borsa di Zurigo e detentrice dei marchi lastminute.com, Bravofly, Volagratis, Rumbo e Jetcost, salutato con affetto dal CEO Fabio Cannavale, che nel 1998 a Milano aveva iniziato con lui l’avventura imprenditoriale nel turismo, fondando eDreams.