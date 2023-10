10 eventi da non perdere al TTG Travel Experience 2023 di Rimini

09:15

Con la pandemia ormai dimenticata (ma con duplici venti di guerra a poca distanza dai nostri confini) l’edizione 2023 del TTG Travel Experience di Rimini si presenta sempre più ricca di seminari, conferenze e tavole rotonde, come da programma; il panel dei relatori è affollatissimo come sempre.



Scegliere solo 10 eventi è stato difficile, quindi – consapevole di averne esclusi alcuni che avrebbero ugualmente meritato – ecco la mia personalissima selezione:



Mercoledì 11 ottobre:



ore 12:00-13.00 Main Arena Hall Sud

OPENING CEREMONY 2023

è il tradizionale taglio del nastro, ci si va anche solo per vedere chi c’è



ore 13:00-14.00 Global Village Arena Pad. A2

SVELANDO IL FUTURO: COLLOQUIO PERFETTO PER ATTRARRE I GIOVANI NELL’AVVINCENTE MONDO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO | A CURA DI FTO

speaker: GABRIELE MILANI Direttore nazionale FTO - Federazione Turismo Organizzato, GIULIA BARROERO Amministratore delegato Lab Travel, GIADA MARABOTTO CEO & Founder Volver Tour Operator, FEDERICO MARRA Talent acquisition manager Gruppo Uvet, MAURIZIO MENEGON Client Recruitment Specialist, ENRICO GAMBARDELLA Founder Winning Women Institute



ore 14:00-15.00 Main Arena - Hall Sud

TALK AVIATION | COMPAGNIE AEREE E AEROPORTI A CONFRONTO SULLE SFIDE DELL’INVERNO

speaker: REMO VANGELISTA Direttore TTG Italia, Turismo d’Italia, HotelMag, GABRIELLA GALANTIS Senior Director Sales Southern Europe Lufthansa Group, VALERIA REBASTI Volotea International Market Director, FEDERICO SCRIBONI Head of Aviation Business Development Aeroporti di Roma SpA, ANDREA TUCCI Direttore Aviation Business Development, Sea Aeroporti di Milano



Giovedì 12 ottobre:



ore 10:30 - 12:30 Main Arena - Hall Sud

CRESCITA, SOSTENIBILITÁ E INNOVAZIONE: TRA REALTÁ E UTOPIA | PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DEI RISULTATI DELLA RICERCA DELL’OSSERVATORIO TRAVEL INNOVATION DEL POLITECNICO DI MILANO

speaker: ELEONORA LORENZINI Direttrice Osservatorio Travel Innovation, FILIPPO MARIA RENGA Direttore Osservatorio Travel Innovation, FEDERICA RUSSO Ricercatrice, Osservatorio Travel Innovation, ANDREA BOSCHI Country Manager Italia, FLOA, ANGELO CARTELLI Direttore Generale, Club del Sole, PIETRO DIAMANTINI Direttore Business Alta Velocità, Trenitalia, MARCO GIOIENI Amministratore Delegato, Allianz Partners Italia, MIRKO LALLI CEO & Founder, The Data Appeal Company, MICHELE MEZZANZANICA Co-founder & Co-CEO, Freedome, ANTONIO PICOZZI CEO e Co-Founder, Takyon, MARTIN SAPORI Vice President Sales - Europe & North Africa, Accor, SERGIO TESTI Direttore Generale, Gruppo Gattinoni, ALBERTO YATES Regional Director South EMEA, Booking.com



ore 14.00 - 15.00 Main Arena - Hall Sud

CIELI ITALIANI, IL FUTURO DEL TURISMO E DEL TRASPORTO AEREO IN ITALIA | A CURA DI FTO

speaker: GABRIELE MILANI Direttore nazionale FTO - Federazione Turismo Organizzato, PAOLA DE FILIPPO General Manager Sabre Italia, FRANCO GATTINONI Fondatore e Presidente di Gattinoni Group, GAETANO INTRIERI Ceo Aeroitalia, EMILIANA LIMOSANI Chief Commercial Officer di ITA Airways, ALESSIO QUARANTA Direttore Generale ENAC



ore 15.45 - 16.45 Global Village Arena - Pad. A2

AGENZIE DI VIAGGIO INCOMING: PICCOLE E ALL’AVANGUARDIA | ISTRUZIONI PER CONQUISTARE IL MERCATO INTERNAZIONALE

speaker: ROBERTO GENTILE Editorialista turistico, esperto di retail, community-manager, head-hunter, STEFANO BAJONA CEO & founder ONIRIKOS, DANILO CRETELLA Product & Operations Manager FIT - Master Group Tour Operator



ore 17.00 – 18.00 Global Village Arena - Pad. A2

PREMIAZIONE PERSONAGGIO DELL’ANNO 2023 | A CURA DELLA REDAZIONE DI TTG ITALIA

da vedere, per scoprire chi succederà a Massimo Diana di OTA Viaggi T.O., vincitore scelto/a in vero e proprio parterre de rois



Venerdì 13 ottobre:



ore 10:25 - 11:30 Main Arena - Hall Sud

PAGAMENTI ELETTRONICI | TRA SMATERIALIZZAZIONE DELLA MONETA E NUOVA NORMALITÁ

speaker: MATTIA CASADIO CEO Holipay, MATTEO CICCALÈ Travel Director, Scalapay, LUIGI PACE Direttore Centrale Marketing e Innovation, Compass Banca, DIRK PINAMONTI Head of eCommerce, Nexi, CATERINA SANTUCCIONE Head of Sales, SysPay, EDOARDO VIMERCATI Head of Industry, Travel – Stripe



ore 11:00 - 13:00 Sala Acero - Hall Ovest

ESCLUSIVA PARTNERSHIP TRA IL GRUPPO NICOLAUS E JA RESORTS: VALTUR PRESENTA IL VALTUR MALDIVE JA MANAFARU RESORT

speaker: ROBERT EL KHOURY Vice president & Sales & Marketing di Ja Resorts, GIUSEPPE PAGLIARA AD Gruppo Nicolaus



ore 11.45 - 12.45 Global Village Arena - Pad. A2

LA NUOVA COMUNICAZIONE È FLUIDA | PERCHÉ LE AGENZIE DI VAGGI DEVONO IMPARARE AD ANDARE D’ACCORDO CON INFLUENCER, AMBASSADOR E GURU

speaker: ROBERTO GENTILE Editorialista turistico, esperto di retail, community-manager, head-hunter, EMILY BIZZO influencer e imprenditrice, CATERINA NERI Imprenditrice e content creator, FEDERICA PIERSIMONI blogger e giornalista, DIONISIO SPINELLI Head of Digital Marketing IDEE PER VIAGGIARE