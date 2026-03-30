AbacoViaggi compie 30 anni, Padovani: “Continuiamo a costruire”

“Festeggiare 30 anni per noi significa riconoscere la strada fatta, ma soprattutto continuare a costruire”. Così Nevio Padovani, fondatore e socio di AbacoViaggi, sul traguardo raggiunto quest’anno dal tour operator.

L’operatore celebra tre decadi di attività e si apre a una nuova fase di sviluppo. “Siamo già al lavoro sulla prossima programmazione 2026–2027 e su un percorso di evoluzione che punta a rendere AbacoViaggi sempre più solida, reattiva e vicina alle esigenze del mercato”, ha anticipato Padovani nel corso dell’evento di presentazione del catalogo estate/autunno 2026, che ha riunito a Villa Luppis oltre 200 tra agenzie e partner.

Fondato nel 1996 dalla famiglia Padovani, AbacoViaggi ha costruito la propria crescita su un modello che mette al centro la collaborazione con il trade, la capillarità sul territorio e una proposta chiara nel segmento dei viaggi organizzati di gruppo con accompagnatore. “Questo anniversario rappresenta la conferma di un percorso costruito insieme alle nostre agenzie partner, ai tour leader e a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla qualità del nostro lavoro”, ha rimarcato Padovani, insieme alla figlia Vanessa. “Presentare il nuovo catalogo in questo contesto significa ribadire la nostra identità e, allo stesso tempo, rafforzare la visione con cui affrontiamo i prossimi anni”.

Nel tempo, l’operatore ha consolidato una rete composta da quasi 200 agenzie partner e 5 agenzie di proprietà, affiancata da un’organizzazione che punta sulla consulenza diretta, sulla presenza sul territorio e su una forte attenzione alla costruzione del prodotto.

“La relazione con il trade resta centrale nel nostro modello - ha proseguito Padovani -. Essere vicini alle agenzie significa ascoltare in modo costante il mercato e costruire proposte che siano allo stesso tempo affidabili, ben strutturate e facilmente comunicabili. La nostra crescita passa da qui: dal valore della relazione, dalla qualità del prodotto e da una organizzazione capace di evolvere”.