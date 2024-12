Alidays Travel Experiences torna in pista con il nuovo catalogo ‘Alidays on Tour, il mondo in scena’, complemento naturale del recente lancio online degli itinerari di gruppo.

Dalla Namibia ai grattacieli degli Stati Uniti; da Argentina e Cile ai templi del Giappone; dalla Thailandia all’India, fino all’Uzbekistan e allo Sri Lanka, il t.o. propone nove destinazioni interpretate attraverso tour esclusivi in piccoli gruppi.

Ogni itinerario è stato concepito non solo per svelare le meraviglie di questi luoghi, ma per creare un ponte autentico con le comunità locali, regalando ai viaggiatori esperienze uniche.

Più che un semplice catalogo, ‘Alidays on Tour’ si presenta come un volume prezioso, da esporre e tenera a portata di mano, che ispira e accompagna il processo decisionale del viaggio.

La realizzazione di quest’opera è frutto del lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i dipartimenti di Alidays. Per celebrare la pubblicazione di questo progetto, Alidays dedicherà uno spazio speciale al dietro le quinte della creazione del catalogo, dando voce ai professionisti che hanno reso possibile questa messa in scena del mondo.