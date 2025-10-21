Alpitour firma Ainfinity, la nuova unità di Corporate Innovation

Alpitour guarda al futuro con Ainfinity, la nuova unità di corporate innovation nata per costruire, insieme alle startup, il prossimo capitolo del travel. Presentata al TTG Travel Experience alla presenza di Francesco Ciuccarelli, chief innovation & technology officer del Gruppo, Ainfinity segna un cambio di passo strategico.

“Oggi l’innovazione non si può più coltivare da soli - spiega Ciuccarelli -. L’intelligenza artificiale generativa, ad esempio, sta rivoluzionando servizi, esperienze e processi interni”. Ainfinity, che unisce nel nome la ‘A’ di Alpitour, ‘AI’ e ‘infinity’, è una vera area organizzativa dedicata a quattro pilastri: sperimentazione tecnologica, cultura aziendale, ricerca di mercato e venture building, con la creazione di startup interne. Già mappati 40 progetti e 160 startup, tra cui Zicklearn per la formazione e Cora per le operations. “Ainfinity - conclude Ciuccarelli - è un osservatorio privilegiato sul futuro del turismo”.