Alpitour World si prepara a Piazza Affari, avviato l’iter con le banche

Potrebbe concludersi nel 2027 il processo di ingresso in Borsa per Alpitour World. Il gruppo controllato da Tip sta infatti già selezionando le banche per incominciare l’iter, così come stanno facendo altre aziende del portafoglio del gruppo guidato da Giovanni Tamburi, come Chiorino, partecipata al 20% da Tip, e Vianova, fornitore di servizi di tlc alle imprese, di cui Tip ha il 17%.

Alpitour World gestisce 25 hotel, di cui otto a cinque stelle, e controlla la compagnia aerea Neos. La società, secondo quanto riportato da corriere.it, ha chiuso l’ultimo bilancio con 2,5 miliardi di fatturato e oltre 160 milioni di ebitda e, secondo le prime proiezioni, in Borsa potrebbe esprimere un valore attorno a 1,5 miliardi, sostenuto anche dagli immobili in portafoglio, valutati attorno a 500 milioni.