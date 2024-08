AmaWaterways lancia il nuovo itinerario ‘Best of the Danube’

AmaWaterways ha presentato un nuovo itinerario di 7 notti. Si tratta del 'Best of the Danube' e pare che l'ispirazione sia giunta proprio grazie al co-fondatore e presidente della compagnia, cresciuto vicino al celebre fiume austriaco.



La crociera salperà da Budapest e si concluderà sempre nella capitale ungherese, sono previste 15 partenze nel 2025 e 14 nel 2026. Le prime della stagione saranno operate a bordo di AmaMagna, mentre a seguire si navigherà su AmaBella, AmaReina, AmaViola e AmaLea.