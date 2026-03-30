Club Med mira a espandersi ancora in Italia. Dopo la posa della prima pietra del nuovo resort di San Sicario, nel comprensorio della Vialattea, in Piemonte, il gruppo starebbe valutando anche nuove location in Sicilia, Sardegna e ancora sulle Alpi, in particolare a Cervinia.

“Il nostro amministratore delegato e direttore dello sviluppo per il Sud Europa e Medio Oriente, Arnaldo Aiolfi, è attivamente in ricerca di nuovi posti” conferma Rabeea Ansari, Managing Director Southern Europe, Middle East, Northern Africa Club Med.

«Abbiamo un obiettivo chiaro delineato dal presidente Stéphane Maquaire ed è quello di raddoppiare le dimensioni, ossia avere nel nostro portfolio 100 resort entro il 2035. Il che significa viaggiare a un ritmo di 5 a 6 resort inaugurati ogni anno. Ovviamente l'Italia fa parte di questo disegno ed è una priorità» ribadisce Rabeea Ansari.