Azamara Cruises, presentata la programmazione 2026-2027

Azamara Cruises torna in pista con la programmazione invernale 2026-2027.

Saranno 66 le nuove crociere e otto i Grand Voyages organizzati, che andranno a coprire oltre 35 notti, offrendo esperienze di viaggio immersive ed esplorazioni più approfondite.

“Presentiamo le nostre crociere invernali 2026-2027, che segnano un capitolo nuovo nell’impegno di Azamara - ha spiegato in un intervento riportato da Travelmole Michael Pawlus, head of itinerary planning di Azamara -. Per la prima volta in assoluto, proporremo crociere in Europa durante il periodo invernale, in modo che gli ospiti possano riscoprire le destinazioni senza la folla dell’alta stagione e quando il clima è meno caldo. Inoltre, torneremo in Cina.

“I nostri Grand Voyages – prosegue il manager - con itinerari estesi ed esplorazioni approfondite, consentono ai viaggiatori di entrare in contatto con ogni destinazione, godendosi l’esperienza distintiva di Azamara. Che si tratti di una serata in un porto del Mediterraneo o di un viaggio di più settimane attraverso i continenti, proponiamo itinerari diversi, ideali per ogni tipo di viaggiatore”.

“Siamo lieti di annunciare i nostri viaggi invernali 2026/2027 – aggiunge David Duff, amministratore delegato di Azamara -. Tra i punti salienti c’è un programma più ampio per l’Asia con un attesissimo ritorno in Cina, da visitare attraverso esperienze immersive come l’esplorazione della Grande Muraglia. Gli ospiti possono anche imbarcarsi per la circumnavigazione di 74 notti del Sud America, esplorando la regione o scoprire il Mediterraneo e le isole Canarie”.