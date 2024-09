Bonacchi, Glamour tour operator: “Vogliamo offrire esperienze uniche e irripetibili”

“Vogliamo concentrarci a offrire esperienze di viaggio uniche e irripetibili, di lusso, culturali e nuove destinazioni”. Così Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour Tour Operator, ha spiegato la missione e il futuro dell’azienda nel corso del Glamour Exclusive Weekend.

Per quanto riguarda l’evoluzione, Bonacchi ha sottolineato l’impegno a “investire nell’innovazione tecnologica per migliorare ulteriormente il sistema di prenotazione e offrire un servizio ancora più efficiente e personalizzato”. Un processo che parte dal restyling del sito internet, appena presentato al pubblico.

L’attenzione al progresso tecnologico, infatti, è vista come un elemento cruciale per mantenere alta la competitività e garantire ai clienti un’esperienza sempre più fluida e su misura.

Ma la crescita passa anche dalle partnership, in particolare quelle con le compagnie aeree legacy. “Intendiamo consolidare questa rete di relazioni per rafforzare l’attività di Glamour durante tutto l’anno, non solo nei periodi di punta. Puntiamo a consolidarci sui mercati in cui siamo già forti e ampliarci su quelli in crescita, due in particolare: il Giappone e il Sud Africa”.