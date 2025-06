Boscolo Tours, ecco il meglio di Centro e Sud America

Centro e Sud America sugli scudi per Boscolo Tours, che archivia la prima parte dell’anno con buoni risultati sulla vendita dei tour in questa parte del mondo.

Tante le novità di prodotto introdotte dall’inizio del 2025 su tutta l’area, con 18 nuovi tour che coprono un totale di nove destinazioni.

“I numeri delle prenotazioni sono stati positivi sia sulla stagione estiva, sia con i primi segnali sulla stagione invernale - spiega il direttore commerciale Salvatore Sicuso -. Ci aspettiamo il proseguimento di questo trend positivo anche per la stagione invernale”.

I tour proposti da Boscolo per il 2025-26 presentano un focus particolare sulle esperienze autentiche da vivere sul territorio, come spiega la destination manager Sara Sandri. “Ad esempio in Messico, dove diamo la possibilità di dormire di fronte al sito di Chichén Itzà, e dove è possibile fare esperienze di snorkeling, kayaking e bike tour. Oppure in Perù, con la visita alle comunità locali per assistere ad usanze tipiche”.

Tra le destinazioni che presentano una stagionalità prettamente invernale, vi sono Argentina e Cile, soprattutto a causa del clima della Patagonia che durante la nostra estate può risultare troppo rigido.

Uno dei tour Boscolo più richiesti per queste destinazioni è ‘Buenos Aires e Patagonia’, itinerario di 13 giorni con partenze disponibili da ottobre 2025 a marzo 2026. Si tratta di un tour che conduce alla scoperta di alcuni dei luoghi più iconici dell’Argentina, da Buenos Aires alla Patagonia, fino alla Terra del Fuoco, all’estremo Sud del continente americano.

Per quanto riguarda il Cile, tra le proposte in evidenza c’è il tour di 13 giorni ‘Cile, Patagonia e Isola di Pasqua’, che ha una stagionalità da ottobre ad aprile e porta alla scoperta di alcuni dei luoghi più remoti al mondo.

Da agosto a dicembre disponibili invece diverse proposte per il Brasile, tra cui spicca l’itinerario di 11 giorni ‘Brasile e mare’. Il tour porta alla scoperta di due dei luoghi più iconici della nazione sudamericana, ovvero Rio de Janeiro e le cascate Iguazú, al confine con Argentina e Paraguay. Gli ultimi giorni del tour prevedono un po’ di relax nella località balneare di Praia do Forte, vicino a Salvador de Bahia.

Per le partenze nella stagione estiva, c’è invece il Perù tra le mete più richieste, con gli ultimi posti ancora disponibili sui tour in partenza a luglio e agosto. Tra gli itinerari più interessanti proposti da Boscolo, si segnalano ‘Perù incantato’, tour di 13 giorni che tocca le principali attrazioni del Paese, come Machu Picchu, Lima, il Lago Titicaca e il Canyon del Colca, e la sua estensione ‘Perù incantato e le montagne Arcobaleno’, che prevede un giorno di viaggio in più. Il tour di 14 giorni ‘Scoprendo il Perù’ invece, include anche la possibilità, facoltativa, di sorvolare le misteriose linee di Nazca.