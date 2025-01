“L’aumento del turismo è pazzesco”. Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World, non ha dubbi: l’incremento dell’inbound in Italia potrebbe arrivare a essere presto incontrollato. “C’è il rischio - spiega in un’intervista al Corriere della Sera - che finisca per snaturare l’identità delle città, svuotando i centri e omologando l’offerta”.

Burgio non crede, però, che la soluzione sia introdurre limiti alle presenze o aumentare prezzi e tasse, “altrimenti - dice - la visita di Venezia o Firenze verrebbe riservata ai soli turisti ricchi”. Occorre dunque agire su un altro fronte, quello organizzativo: “Da un lato - osserva Burgio - sarebbe utile una migliore programmazione: in Francia, per esempio, le vacanze invernali sono scaglionate in quattro settimane diverse a seconda della zona, per evitare il sovraffollamento. Dall’altro, si può agire sulla leva del prezzo per destagionalizzare il turismo, rendendolo per esempio più conveniente visitare Venezia in inverno. E in questo la tecnologia può aiutare”.