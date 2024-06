Continua la corsa di Civitatis. La piattaforma spagnola specializzata nella vendita di esperienze e visite guidate si appresta a incassare un ulteriore investimento di 50 milioni di dollari da parte del fondo Vitruvian Partners, che aumenterà così la sua partecipazione nell’azienda.

L’operazione non comporterà scossoni alla guida della società basata a Madrid, che continuerà a essere guidata dal suo fondatore e ceo, Alberto Gutiérrez.

L’investimento di Vitruvian Partners arriva all’apice di una ascesa che sta portando Civitatis sulla buona strada per diventare un futuro unicorno spagnolo. “La nostra crescita e la nostra redditività sono state guidate da una combinazione di canali di vendita altamente efficienti, una potente piattaforma tecnologica e un approccio incentrato sul cliente, che offre tour e attività nella lingua che preferisce - afferma Gutiérrez -. I nostri clienti apprezzano il nostro catalogo di attività selezionate con competenza in tutto il mondo, nonché la facilità del processo di prenotazione e, naturalmente, l’esperienza imbattibile che vivono con noi. Con il sostegno di Vitruvian, continueremo ad ampliare la nostra offerta e a soddisfare le richieste della nostra clientela in rapida crescita”.

I piani futuri

Civitatis offre attualmente oltre 90.000 attività in 160 Paesi, con oltre 10 milioni di clienti entro il 2023. Secondo Sophie Bower-Straziota, partner di Vitruvian Partners, “sotto la forte leadership di Alberto, Civitatis è cresciuta a un ritmo eccezionale, del 50% ogni anno, mantenendo una forte redditività. Il mercato di riferimento di Civitatis è enorme, così come il suo potenziale, con quasi 750 milioni di persone che parlano spagnolo e portoghese in tutto il mondo. Siamo lieti di avere l’opportunità di aumentare il nostro investimento in questa piattaforma e di fornire un ulteriore supporto alla società per continuare la sua impressionante espansione”.

Nei piani futuri dell’azienda vi è il consolidamento della posizione dell’azienda nella vendita di tour e attività in Spagna, Italia e in America Latina, con particolare attenzione a Messico, Brasile e Argentina, dove già da anni detiene la prima posizione nelle vendite.