Club Med ha recentemente annunciato diverse novità relativamente alle proprietà presenti nel suo portfolio internazionale. La più eclatante è lo sviluppo del primo resort Club Med nei Paesi del Golfo, seguita dalla ristrutturazione del Club Med Cancun e del Club Med Punta Cana.

Si aggiunge una partnership siglata con il famoso istruttore di yoga Jonah Kest, il quale ideerà dei programmi ad hoc per gli ospiti e insegnerà personalmente in alcuni resort.

E così, il Club Med Musandam in Oman sancirà l’arrivo del brand nel Golfo Arabico con l’inaugurazione prevista per il 2028. Questo beach resort di lusso parte della Exclusive Collection conterà 300 camere e la struttura mescolerà il design mediorientale tipico dell’Oman con un’ampia offerta di intrattenimento, f&b, esperienze wellness e un’area adults-only.

Per quanto concerne invece i lavori di rinnovamento del Club Med Cancun previsti durante il prossimo anno, l’attuale zona della piscina principale diventerà un’ampia infinity pool e verrà effettuato un upgrade di alcune camere. Il tutto dovrebbe essere pronto per luglio 2025.

In ultimo, come riporta travelpulse.com, il Club Med Punta Cana vedrà l’apertura di un parco acquatico a dicembre 2024 e, parallelamente, l’inserimento di nuove family room, una location per matrimoni e un salone di bellezza.