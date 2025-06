Creo amplia l’offerta con una nuova meta già disponibile per l’estate 2025, le Filippine. L’arcipelago si configura come una destinazione dal potenziale ancora ampiamente inespresso nel panorama del turismo italiano, ma in grado di soddisfare segmenti di clientela eterogenei.

La proposta, frutto di un attento lavoro di analisi territoriale e selezione di partner locali qualificati, si articola in una collezione di itinerari a partenza fissa e su base individuale. I percorsi comprendono l’esplorazione dell’isola di Luzon, con le risaie terrazzate di Banaue dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco e le pratiche rituali di Sagada, accanto a circuiti esclusivi nelle aree insulari di Palawan e Linapacan, fino ai soggiorni balneari nelle principali destinazioni costiere del Paese, tra cui Boracay, El Nido, Coron, Bohol e Siquijor.

Particolare attenzione è stata riservata all’integrazione di esperienze immersive ad elevato contenuto culturale e naturalistico: tour urbani in bambike, navigazioni fluviali, trekking etnografici tra le comunità Ifugao, itinerari di island hopping in ecosistemi marini protetti, snorkeling su relitti storici e soggiorni in strutture ricettive improntate alla sostenibilità ambientale. Ogni proposta è concepita per favorire un’interazione autentica con il territorio, in un equilibrio tra comfort organizzativo e approfondimento tematico.

“Abbiamo delineato itinerari capaci di restituire la complessità e la bellezza del Paese: paesaggi straordinari, culture vive e stratificate, una natura ancora intatta, combinati in modo coerente per generare un’esperienza di viaggio ricca e memorabile - dichiara Manuele Magrini, product manager & operations di Creo -. L’inserimento delle Filippine rappresenta una scelta strategica orientata a diversificare l’offerta e a intercettare una domanda crescente di destinazioni emergenti, connotate da autenticità, varietà ambientale e coerenza logistica. La struttura del prodotto consente di rispondere in maniera puntuale alle esigenze di target differenti - dai viaggiatori esperienziali a quelli leisure, dai segmenti honeymoon ai clienti interessati alla componente culturale - con un approccio modulare e personalizzabile”.