Cunard e i vantaggi del viaggio ‘slow’

Quali sono i benefici del viaggio ‘slow’? A raccontarlo è Cunard, che ha affidato allo studio internazionale Walnut Unlimited una ricerca a bordo di Queen Mary 2 coinvolgendo 40 ospiti di tutto il mondo durante una traversata transatlantica.

La ricerca ha rivelato che bastano solo cinque giorni in mare per migliorare la qualità di vita e salute in ogni ambito, dalla memoria alla capacità di problem solving, fino al miglioramento dell’attenzione.

E ancora, la capacità di rilassamento è aumentata del 158%, mentre i livelli di stress fisiologico complessivo sono diminuiti del 35%.

Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi, che rappresenta in esclusiva per l’Italia Cunard, conferma che il viaggio slow, unito all’eleganza e alla qualità delle proposte, trasforma una vacanza in un’occasione per migliorare il benessere e la qualità della vita e aggiunge: “Lo studio neuroscientifico condotto a bordo di Queen Mary 2 conferma ciò che rende uniche le traversate Cunard, apprezzate anche in Italia per il loro fascino intramontabile e l’eccellenza dei servizi offerti”.

Jack Lewis, neuroscienziato, aggiunge: ”Ciò che mi colpisce in questo studio è la coerenza dei risultati. Il tempo trascorso dai passeggeri sulla nave ha chiaramente ridotto i loro livelli di stress, basandoci su misurazioni sia soggettive che oggettive. È noto nella letteratura scientifica che il cortisolo, il principale ormone dello stress, interferisce con vari processi cognitivi. Pertanto, il miglioramento della memoria e delle capacità di ragionamento logico identificato in questo studio è probabilmente attribuibile all’effetto antistress dei viaggi in mare. Questo, unito alla gamma delle attività a bordo, consente ai cervelli dei passeggeri di esprimere tutto il loro potenziale”.

“Lo studio conferma ciò che abbiamo sempre saputo, un viaggio Cunard è molto più di una semplice vacanza – conclude Katie McAlister, presidente di Cunard -. I nostri programmi di arricchimento attentamente curati, le esperienze di benessere su misura, la cucina di livello mondiale e il rinomato servizio White Star, combinati con l’opportunità di rilassarsi e abbracciare la serenità dell’oceano, lasciano i nostri ospiti rigenerati, ispirati e rinvigoriti”.