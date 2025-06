Le definisce ‘Pillole di programmazione’. In realtà si tratta di un momento, breve ma utile, di confronto con gli agenti di viaggi per aiutarli a vendere al meglio il Mare Italia. Un angolo ‘no frills’ che prevede tre appuntamenti online di 15 minuti, con la possibilità al termine di porre domande al direttore commerciale di Ota viaggi, Massimo Diana, relatore degli eventi. “Non è vero che il Mare Italia non si vende – avverte il manager – ma è vero che si vende sotto altre formule”.

Proprio per questo Ota Viaggi si è fatto carico delle istanze del trade, che segnala difficoltà nel vendere un prodotto che a causa di criticità legate soprattutto al caro prezzi e alla disponibilità di tempo, sta registrando una fase di stallo.

“Dall’analisi di mercato emerge che il budget a disposizione dei clienti è ridotto, e che cresce la domanda di flessibilità sia nella durata sia nei giorni di inizio del soggiorno. Per rispondere a queste esigenze manifestate dalla clientela, Ota Viaggi ha predisposto formule di viaggio che speso prevedono la partenza in giorni diversi dai canonici sabato o domenica. Inoltre, anche la durata del soggiorno può essere flessibile”. Con questi strumenti Ota Viaggi intende sostenere il ritorno del cliente in agenzia anche per un prodotto che, come il Mare Italia, spesso è vittima di disintermediazione.

Provare per credere: tutte le quotazioni sono disponibili sul sito dell’operatore nella sezione ’scopri le nostre offerte’. I.C.