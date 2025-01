Disney Cruise Line, in arrivo quattro nuove navi

Disney Cruise Line ha svelato nuovi dettagli relativi all’espansione della flotta, che include quattro nuove navi che si arriveranno tra il 2027 e il 2031. L’espansione include tre imbarcazioni in una classe di navi completamente nuova e una quarta aggiunta alla classe Wish già esistente.

Come riporta Travelpulse, la compagnia ha evidenziato che le navi di nuova classe, che saranno costruite nel cantiere navale Meyer Werft in Germania, potranno trasportare ciascuna 3 mila ospiti e misureranno circa 100 mila tonnellate lorde. Queste navi saranno più grandi del 20% rispetto alla classe Disney Magic ma più piccole rispetto alle classi Dream e Wish, consentendo l’accesso a più porti e destinazioni globali. Le consegne sono programmate per il 2029, 2030 e 2031.

La sostenibilità ambientale è in prima linea nel design della nuova classe di navi. Le imbarcazioni saranno dotate di scafi aerodinamici, sistemi di propulsione e alimentazione di nuova generazione e operazioni a risparmio energetico. Saranno dotate di sistemi di batterie per supportare i motori principali e della tecnologia di alimentazione da terra per le visite in porto. Le navi possono funzionare con vari combustibili, tra cui olio vegetale idrotrattato e metanolo rinnovabile, pur rimanendo adattabili a future alternative di carburante.

La nave gemella della Disney Wish, della Disney Treasure e della Disney Destiny, la cui consegna è prevista per il 2027, potrà ospitare 4 mila passeggeri e funzionerà a gnl.

Questa espansione è in linea con gli obiettivi ambientali 2030 di The Walt Disney Company.