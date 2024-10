Easyweeks, in arrivo sul sito la nuova area eco-luxury

Easyweeks, operatore specializzato sul Nord Europa, ha ampliato la gamma dei prodotti offerti all’insegna della diversificazione.

“Abbiamo rilevato che aumentano le agenzie che ci danno fiducia – spiega Gianna Forlastro, managing director del t.o. marchigiano -. Questo comporta un aumento della mole di lavoro, considerando il tempo e la cura impiegati nel preparare preventivi in larga parte personalizzati e differenti l’uno dall’altro”.

“Guardando con fiducia al 2025, possiamo dire che il 2024 si concluderà poritivamente – prosegue Forlastro -. Il primo semestre ha chiuso superando il fatturato dell’intero 2023. Questo, probabilmente perché coloro che desiderano viaggiare in modo sostenibile trovano nelle nostre proposte l’essenza del viaggio in ambienti incontaminati, a contatto con la cultura locale, con la possibilità di una vacanza ‘detox’ da tecnologia e frenesia quotidiane”.

Easyweeks ha sposato dall’inizio della sua avventura un approccio ecosostenibile, e anche per questo motivo non pubblica cataloghi cartacei, anche perché la grande maggioranza dei viaggi vengono elaborati su una base standard ma sono fortemente personalizzati.

A questo proposito, da segnalare l’arrivo sul sito Easyweeks Tour Operator entro fine 2024 dell’area dedicata all’eco luxury.

“Siamo contenti di avere investito sulla formazione e sulla riconoscibilità del nostro marchio – aggiunge Manila Salvatelli, a.d. del tour operator – proprio per divenire ‘padroni della materia’ su Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Danimarca. Il Nord Europa piace e ha sempre tanto da offrire al di là degli stereotipi classici che cerchiamo di superare con proposte di nuovi itinerari da scoprire come la rotta Artica in bus, le isole Lofoten e tanti altri tour che faranno conoscere un Nord differente”.

Ma Easyweeks tour operator propone anche i Cammini: Santiago de Compostela, Cammino dei Fari e Rota Vicentina .

“Torniamo a programmare il Centro Sud America, in primis Messico, Colombia, Brasile, sempre con lo stesso claim: ‘Vivi l’essenza del mondo’ - conclude Forlastro -. E ancora Seychelles e Mauritius, isole sulle quali l’offerta non è basata su villaggi o singole sistemazioni, ma offre tour a partire da 8 giorni spostandosi in diverse isole e località selezionate con l’opportunità di coglierne l’essenza attraverso escursioni guidate”.