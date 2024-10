Evolution Travel lancia un fondo di investimenti per finanziare i nuovi progetti turistici

Un fondo di investimenti per nuovi progetti turistici. L’iniziativa è di Evolution Travel, che ha messo a disposizione dei consulenti di viaggi 100mila euro per finanziare idee innovative nel settore.

In questo modo i consulenti che vorranno implementare il proprio lavoro e migliorarlo avranno un’opportunità per trasformare le loro idee in in progetti concreti.

Il fondo potrà ad esempio finanziare la creazione di un portale web su una nuova destinazione o un’idea particolare per vendere una meta, basta che si tratti di un prodotto con un minimo storico di vendite eseguite che ne attesti la validità.

Per accedere al fondo sarà necessario presentare il progetto via e-mail all’indirizzo assistenza.marketing@evolutiontravel.it, precisando perché si è scelto quel determinato prodotto, i punti di forza e le conoscenze, analisi di mercato ed altre informazioni utili.

Il primo traguardo sarà quello di consolidare il prodotto facendo quante più vendite possibili. Una volta ottenute le prime vendite e consolidato il progetto, la sede di Evolution Travel valuterà se contribuire all’investimento finanziando il 50% dell’importo concordato in base alle attività da svolgere.