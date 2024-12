Explora Journeys svela i dettagli di Explora III

Explora Journeys ha annunciato i primi dettagli di Explora III, la nuova nave che salperà nel 2026. Explora III sarà dotata di 463 ocean suites, penthouses e residences.

Durante la sua stagione inaugurale, Explora III condurrà gli ospiti in viaggi panoramici attraverso le coste del Nord Europa, i paesaggi dell'Islanda e della Groenlandia e gli scenari della costa orientale del Nord America, prima di arrivare ai Caraibi per l'inverno 2026/2027.

“Con Explora III siamo entusiasti di raggiungere la metà della nostra flotta di sei navi di lusso, ciascuna progettata per ridefinire gli standard dei viaggi oceanici – spiega Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Questa pietra miliare rappresenta molto di più di una semplice crescita; sottolinea la nostra dedizione nell'offrire agli ospiti un accesso senza precedenti ad alcune delle destinazioni più mozzafiato del mondo. Ampliando la nostra flotta, siamo in grado di offrire una maggiore varietà di itinerari, permettendo ai viaggiatori di immergersi in culture diverse, paesaggi e momenti unici in tutto il mondo”.

I dettagli

La nave presenta uno dei più alti rapporti di spazio pubblico totale per ospite, oltre a spazi pubblici esterni ampliati. Il layout della nave si concentra sulle categorie di suite più alte, che offrono sistemazioni più lussuose, complete e spaziose. Tra queste vi sono le Ocean Penthouses e le Ocean Residences. Explora III introduce anche un'ulteriore Owner's Residence sul ponte 7, oltre a ridefinire le Cove Residences, consentendo agli ospiti di scegliere la loro struttura ideale di suite.

Tornano anche i ristoranti d'eccellenza tipici di Explora Journeys per elevare l'esperienza a bordo, insieme a nuovi concetti. Gli ospiti potranno godere di un'ampia varietà di opzioni gastronomiche, tra cui i preferiti come Anthology, Sakura, Fil Rouge, Med Yacht Club, Marble & Co. Grill ed Emporium Marketplace.

Ocean Wellness and Fitness, il concetto di benessere ispirato all'oceano, è stato ripensato per offrire uno spazio unificato dedicato al benessere. L'area potenziata comprende Ocean Wellness - The Spa insieme a un centro fitness e a un fitness studio all'avanguardia, creati in collaborazione con Technogym. A migliorare ulteriormente questa esperienza di benessere è l'area Open-Air Fitness sul ponte 14, dove gli ospiti possono allenarsi all'aperto godendo di una vista mozzafiato sull'oceano, e un'estesa pista da corsa lungo il ponte 12. Il campo sportivo ampliato propone ora Pickleball, Paddle e Pallacanestro, offrendo una varietà di attività per dare energia ed ispirazione.

Anche l’intrattenimento per i ragazzi è stato arricchito con spazi dedicati ed esperienze curate per bambini e ragazzi. Un team di esperti garantisce momenti indimenticabili agli ospiti più giovani, favorendo la creatività, il divertimento ed il coinvolgimento.

La nave avrà anche spazi per eventi con sale riunioni sul ponte 11, ideali per eventi aziendali e videoconferenze.