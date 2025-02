Frank A. Del Rio lascia Oceania Cruises

Il presidente di Oceania Cruises Frank A. Del Rio lascia la compagnia di crociere. La sua uscita di squadra è stata annunciata il giorno successivo a quello del ritorno di Jason Montague a Norwegian Cruise Line Holdings in qualità di responsabile del segmento lusso con l’obiettivo di supervisionare i marchi Regent Seven Seas Cruises e Oceania.

In una lettera inviata ai consulenti di viaggio e riportata da Travelweekly, Montague ha annunciato che Del Rio avrebbe lasciato il gruppo e lo ha ringraziato per la sua “straordinaria collaborazione” in Oceania e per aver creato un forte team dirigenziale.

Montague ha inoltre ringraziato Del Rio e suo padre, il co-fondatore di Oceania Frank Del Rio, per aver lasciato “un’impronta positiva duratura su Oceania Cruises e sul settore in generale”.

Frank A. Del Rio aveva iniziato come presidente della compagnia nel 2023 , mesi prima che suo padre si ritirasse dal ruolo di ceo di Ncl Holding. Il giovane Del Rio ha iniziato a lavorare per Oceania nei primi anni Duemila, quando aveva 24 anni ,come direttore dei destination services. Ha anche ricoperto il ruolo di direttore marketing e vicepresidente senior port destinations and onboard revenue. Ha anche lavorato per Regent Seven Seas e Nclh.

Anche Andrea DeMarco, presidente della Regent Seven Seas, uscirà di scena dopo l’arrivo di Montague. Il suo ultimo giorno di operatività è previsto per il 4 marzo.