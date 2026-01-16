Giver prepara l’estate, tutte le novità del catalogo

Giver si prepara alla nuova stagione con un catalogo completamente rivisitato nei contenuti, nell’impaginazione e nei materiali, che raccoglie l’intera programmazione estiva verso le grandi destinazioni del Nord Europa e dell’Artico.

Accanto alle destinazioni storiche - Norvegia, Islanda, Finlandia, Svezia, Danimarca, Irlanda, Svalbard, Fær Øer e Groenlandia - è presente anche un inserto dedicato a Canada e Alaska. ‘Il Grande Nord Estate 2026’ raccoglie le proposte di tour con accompagnatore Giver in lingua italiana e partenze con voli di linea da tutte le città italiane, oltre a una selezione di viaggi in libertà, itinerari flessibili e personalizzabili per chi desidera vivere l’estate nordica in autonomia.

La Norvegia è la protagonista del catalogo Estate 2026, con 13 proposte con accompagnatore che toccano, in diverse combinazioni, le località simbolo del Paese: i grandi fiordi, le città storiche lungo la costa come Bergen, Ålesund e Trondheim, le isole Lofoten, Vesterålen e Senja, la Lapponia e Capo Nord. Accanto ai tour via terra tornano anche le partenze di gruppo sul Postale dei Fiordi norvegesi.

I nuovi itinerari

Tra le principali novità spicca il tour ‘Fiordi per tutti’, un itinerario di 8 giorni pensato per chi visita la Norvegia per la prima volta e per i passeggeri provenienti dal Sud Italia, con partenze esclusive da Lamezia Terme il 3, 10, 17 e 24 agosto. Un viaggio dai ritmi lenti e rilassati che tocca Oslo, Geirangerfjord, Sognefjord, Bergen e Hardangerfjord, offrendo l’emozione di navigare tra i fiordi più iconici.

Altra novità di rilievo è il tour ‘Le meraviglie segrete del Nord’, un viaggio di 8 giorni a numero chiuso (massimo 15 partecipanti) che unisce Stoccolma, la Lapponia svedese e le isole Vesterålen e Lofoten. Sempre tra le novità, il ritorno della Svezia come destinazione estiva con il tour ‘Cartoline dalla Svezia’, un itinerario di 9 giorni che attraversa Stoccolma, Göteborg e la costa occidentale, il Göta Kanal, castelli e cattedrali.

Per l’Islanda la novità è l’estensione di gruppo di 6 giorni a Ilulissat, in Groenlandia, collegata al tour Islanda - Terra di Vulcani e Ghiacciai, con partenze il 13 e 27 luglio e il 10 agosto. Un’esperienza che permetterà di ammirare colossali iceberg - tra i più grandi dell’emisfero Nord -, visitare l’insediamento di Sermermiut, Patrimonio Unesco, e vivere trekking in uno dei paesaggi più suggestivi del pianeta, sempre con accompagnatore esperto Giver in lingua italiana.