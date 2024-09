Un aumento del 24% del fatturato rispetto al 2023, con un incremento significativo nelle diverse linee di business, dal +22% per la biglietteria aerea al +27% per i pacchetti. Questi gli indicatori del primo semestre di Glamour T.O., presentati in occasione del Glamour Exclusive Weekend, organizzato dall’operatore al Palazzo di Varignana Resort & Spa.

Un’occasione per presentare il restyling del logo e i risultati ottenuti ai numerosi partner, agenzie e professionisti intervenuti. “Questo incontro - ha commentato il titolare dell’operatore, Luca Buonpensiere - è la conferma della solidità del nostro modello di business e della nostra continua spinta verso l’innovazione. Siamo orgogliosi di aver costruito, in questi anni, una realtà che non solo cresce in termini di fatturato, ma che mantiene sempre l’eccellenza nel servizio. La nostra missione è chiara: fornire alle agenzie partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire esperienze di viaggio senza pari”.

Prodotto tutto l’anno

Durante il weekend è emerso anche un altro dato rilevante: oltre 1000 agenzie in tutta Italia collaborano con Glamour, consolidando la rete di partner strategici dell’azienda. Il team, composto da 57 risorse operative, è il cuore pulsante dell’azienda. “L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la posizione di Glamour nel mercato del turismo outgoing puntando sul ‘prodotto tutto l’anno’, oltre ai periodi per cui siamo già famosi, come il Capodanno”. In un’epoca caratterizzata da crescente digitalizzazione e globalizzazione, l’azienda è impegnata anche a garantire la massima sicurezza e affidabilità dei suoi sistemi, grazie a significativi investimenti in progetti di cybersecurity avviati a gennaio 2024.