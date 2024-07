Glamour, proseguono gli investimenti sulle Maldive

Glamour è da anni leader nel mercato italiano per le Maldive, grazie alla sua rete di adv. Seleziona attentamente le strutture, combinando programmazione e vendita con rigorosi controlli qualità e scouting di nuove offerte, proponendo opzioni per soddisfare le varie richieste del mercato: dai resort di lusso alle guest house e boutique.

Per la Winter 2024-2025, in cui gli arrivi di italiani alle Maldive sono più numerosi, Glamour sta effettuando un significativo investimento. Ha riservato blocchi di camere a vendibilità immediata garantendo prezzi certi e disponibilità costante in 11 strutture.

Il t.o. investe anche nel trasporto aereo, rafforzando la partnership con Ita Airways con una programmazione completa di voli per Malé ogni venerdì da gennaio a marzo e due partenze speciali il 26 e 30 dicembre.