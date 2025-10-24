Gnv Virgo, la prima nave a gnl farà la rotta Genova-Palermo

Nei cantieri navali Guangzhou Shipyard International di Canton, in Cina, si è svolta la cerimonia di consegna di Gnv Virgo, la prima nave alimentata a gnl – gas naturale liquefatto della flotta Gnv, con 420 cabine per 1.785 passeggeri.

Gnv Virgo è la terza unità ro-pax del piano di rinnovamento della flotta che prevede l’ingresso di otto unità di nuova costruzione entro il 2030, tra queste figurano Gnv Polaris e Gnv Orion, già operative sulle linee italiane della compagnia. La nuova nave partirà a breve per l’Italia, dove sarà in servizio sulla rotta Genova-Palermo. La cerimonia di battesimo è in programma l’11 dicembre nel porto di Palermo.

Gnv Virgo è il primo traghetto della compagnia – e il primo traghetto italiano di lunga percorrenza – alimentato a gnl. La nuova nave è dotata di tecnologie ambientali di ultima generazione, in grado di garantire una riduzione delle emissioni di Co₂ pari al 50% per unità trasportabile rispetto alle navi di precedente generazione.

Come tutte le unità di nuova costruzione, anche Gnv Virgo è dotata di tutte le predisposizioni per il ‘cold ironing’, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. A bordo sono anche presenti sistemi di riduzione catalitica selettiva e tecnologie di riciclaggio del calore.