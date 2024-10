Guiness Travel si fa in dieci per la stagione 2025-2026

Dieci cataloghi monografici, sia in formato cartaceo sia in digitale, per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più diversificata e attenta alla qualità dell’esperienza di viaggio. E’ questa la novità che Guiness Travel presenta in fiera a Rimini per la stagione turistica 2025-2026.

“I cataloghi abbracciano destinazioni di rilevanza globale come Cina, Giappone, Usa e Canada, Spagna, Portogallo ed Africa – spiega il t.o. in una nota -. A completare l’offerta si aggiungono itinerari tematici progettati per periodi di alta richiesta, quali Capodanno, Inverno, Pasqua e Ponti festivi. In particolare, il Giappone si conferma il prodotto di punta, con previsioni di vendite elevate per il 2025”.

Tra le altre novità la promozione ‘Mai Stati Così Uniti’, ideata per facilitare i collegamenti interni senza supplementi dalle principali città italiane e offrire una tariffa competitiva e bloccata sui voli per gli Stati Uniti operati da ITA Airways. Inoltre il format ‘Capodanno Young’, un’offerta che risponde alle esigenze specifiche di due fasce demografiche in crescita: i viaggiatori tra i 18 e i 35 anni e quelli tra i 25 e i 45 anni.