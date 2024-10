Tempo di tour autunnali in casa di Mapo Travel, che comincia con il Giappone a fine ottobre. “Con Mapo World, il nostro brand pensato per il lungo raggio, stiamo sperimentando molto. Con ‘Autunno in Giappone’ - spiega Barbara Marangi, general manager - inauguriamo i tour autunnali con accompagnatore dall’Italia: un’avventura alla scoperta del Paese del Sol Levante con un programma esclusivo e la consueta assistenza h24. I team specialist Mapo sono al lavoro e in ascolto delle agenzie di viaggi per costruire ad hoc pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali”.

A novembre riparte anche il tradizionale roadshow in giro per l’Italia con le tappe di Trento e Vicenza, prima di spostarsi nelle regioni centrali. “Non smettiamo mai di incontrare le agenzie in tutte le regioni italiane. Solo attraverso il confronto diretto con chi ha il compito di presentare i prodotti Mapo ai viaggiatori è possibile dare vita a tour unici e tailor made. Agli agenti presenteremo sia conferme come il Mare Italia e la programmazione su Marocco, Turchia ed Egitto, con voli disponibili dai principali aeroporti anche per le festività natalizie, sia novità come il potenziamento delle partenze per mete best seller come la Thailandia e i viaggi di gruppo con corso fotografico. Il primo sarà in Sudafrica accompagnati da Franco Cappellari, master photographer della Nikon School”.

I viaggi di nozze

Al centro degli incontri con le agenzie anche i viaggi di nozze, con pacchetti personalizzati in giro per il mondo.

“La luna di miele è un momento unico ed è per questo che i nostri esperti realizzano tour personalizzati sulle esigenze degli sposi. La Thailandia è sicuramente una delle destinazioni preferite, ma registriamo ottimi riscontri su Giappone, con tour kimoni e onsen in esclusiva Mapo, Stati Uniti, da vivere on the road con partenza da Los Angeles, Australia, con un itinerario da ovest a est e da sud a nord, e infine Indonesia”.